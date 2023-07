Governo muda decreto do saneamento para evitar derrota no Senado

Caso não houvesse mudança, a Casa votaria pela derrubada dos trechos nesta terça-feira, 11

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, durante reunião em São Paulo (SP)



A fim de impedir derrota no Senado, governo federal recuou de partes que alteram regras sobre saneamento básico. Caso não houvesse mudança nestes trechos, a Casa votaria pela derrubada nesta terça-feira, 11. De acordo com o o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a nova versão não vai ter trechos que permitam estatais de contratarem serviços sem licitação. Para Padilha, o governo acredita que vai publicar o decreto ainda nesta semana. O consenso entre o governo e parlamento foi decido em uma reunião do ministro com parlamentares.