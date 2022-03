Governo nomeia advogado de Flávio Bolsonaro para cargo no Ministério da Justiça

Rodrigo Rocha assumiu a defesa do senador em 2020 após a saída de Frederick Wassef; o defensor ocupará a Senacon

Divulgação/Procon Rodrigo Roca atuou na defesa do ex-governador do Rio Sérgio Cabral



O governo do presidente Jair Bolsonaro nomeou Rodrigo Rocha, ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso das “rachadinhas“, como Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, 9. A portaria é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) concentra-se no “planejamento, elaboração, coordenação e execução da Política Nacional das Relações de Consumo”, explica o Ministério da Justiça.

Rodrigo Henrique Roca Pires assumiu a defesa de Flávio Bolsonaro em junho de 2020 após a saída de Frederick Wassef, afastado pelo próprio senador. A demissão aconteceu depois do ex-assessor de Flávio Bolsonaro nos tempos da Alerj Fabrício Queiroz ser encontrado pela polícia em uma casa pertencente a Wassef em Atibaia, no interior de São Paulo. Antes de assumir a defesa de Flávio, Roca atuou na defesa do ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Sob a sua orientação, o ex-governador concordou em fazer delação premiada.