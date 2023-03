Governo transfere Abin do GSI para a Casa Civil

Planalto pretende reformular o órgão e desmilitarizar a agência responsável pelas informações estratégicas

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse para seu terceiro mandato em 1º de janeiro deste ano



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) transferiu nesta quinta-feira, 2, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) – atualmente comandado pelo único militar na Esplanada dos Ministérios, o general Gonçalves Dias – para a Casa Civil, chefiada pelo ministro Rui Costa (PT). A decisão do governo federal foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta em texto assinado pelo presidente Lula e pelos ministros Esther Dweck, da Gestão e Inovação e Rui Costa, da Casa Civil. A substituição já havia sido sinalizada pelo chefe do Executivo federal e tem como objetivo desmilitarizar o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência após os integrantes da instituição não anteciparem e monitorarem as invasões do dia 8 de janeiro, onde manifestantes invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes – Senado Federal, Câmara dos Deputados, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Durante a semana que antecedeu os atos violentos em Brasília, no Distrito Federal, mensagens divulgadas pelos organizadores das manifestações mostraram que a Abin não acompanhou as intensificações das manifestações, já que alguns membros afirmavam que iam “tomar o poder”. Na ocasião, a agência encontrava-se sem diretor-geral e sem os novos diretores de áreas determinantes, como de contra-inteligência. Com a mudança, intensifica-se as mudanças que o Planalto realiza em torno dos militares que trabalhavam no governo federal. Em uma única semana, o governo petista exonerou mais de 150 servidores ligados aos militares, tanto no GSI quando na Secretaria Geral da Presidência.