Governo vai ouvir lideranças do União antes de tomar decisão sobre Ministério do Turismo, diz Padilha

Ministro das Relações Institucionais elogiou o trabalho realizado por Daniela Carneiro, mas não garantiu sequência da política à frente da pasta ministerial

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Padilha é o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula



O Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), conversou com jornalistas nesta terça-feira, 13, e falou sobre a situação de Daniela Carneiro (União Brasil) à frente do Ministério do Turismo. Questionado sobre a possível saída da ministra, que seria a segunda baixa ministerial do governo federal neste semestre – general Gonçalves Dias deixou o comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após os ataques de 8 de Janeiro -, Padilha não garantiu a continuidade da política. “De fato, o União Brasil está discutindo a reformulação de seus ministros e apresentando a possibilidade de reformular os ministérios. O presidente [Luiz Inácio Lula da Silva] disse claramente para a Daniela que isso não é uma questão de avaliação do trabalho dela. É debate partidário que o União Brasil está apresentando e o governo vai acolher, discutir e ouvir as lideranças. Foi uma reunião [com a ministra Daniela e o presidente Lula, mais cedo] de acolhimento”. Ao ser questionado se o Planalto prepara uma “saída honrosa” para Daniela, o ministro das Relações Institucionais afirmou que há um “processo natural” em curso de um partido que busca rediscutir os nomes indicados para compor o governo.

Ontem, Padilha também veio a público e confirmou que a legenda busca mudanças no seu quadro de ministros indicados, sendo Daniela para o Turismo; Waldez Góes, para Integração e Desenvolvimento Regional; e Juscelino Filho, para as Comunicações. Com publicado pela Jovem Pan News, um dos cotados para assumir o posto de Daniela no Turismo, caso o governo Lula ouça a bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados é o nome de Celso Sabino (União Brasil-PA). O parlamentar, que encontra-se sob mandato até o ano de 2026, é próximo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Na última gestão, Sabino viu sua relação com seu então partido, o PSDB, ruir após liderar uma articulação para integrar a base do governo bolsonarista. Mais ainda no passado, Celso chegou a tecer críticas diretas às gestões petistas. Em 2016, em meio ao avanço das investigações da Operação Lava Jato sobre o então ex-presidente Lula, Celso publicou uma crítica em sua página do Facebook à respeito da estratégia do governo em nomear o líder petista para o Ministério da Casa Civil, obtendo, assim, foro privilegiado.