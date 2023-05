‘Grande dia’, dizem críticos do ex-procurador; confira a repercussão

Deltan Dallagnol teve seu mandato como deputado federal cassado após decisão unânime do TSE

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Deputado federal cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Deltan Dallagnol (Podemos-PR) durante sessão deliberativa na Câmara dos Deputados



O agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) sofreu um revés no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite desta terça-feira, 16, e teve seu mandato cassado pela Corte após uma decisão unânime. Com o entendimento do magistrados, o ex-procurador – que integrou a Operação Lava Jato – poderá recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal (STF), porém, sem o mandato como parlamentar. Após a decisão colegiada de sete votos contra zero, críticos de Deltan foram às redes para expor sua satisfação com a saída do político da Câmara dos Deputados. O senador Rogério Carvalho (PT-SE) – com quem já protagonizou embates na Casa Alta do Legislativo contra Sérgio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz da Lava Jato) – foi ao Twitter e considerou que haverá “menos um ativista judiciário, famoso por fazer conluio na Vaza Jato, atuando no Congresso Nacional”. “Grande dia!”, comemorou Rogério. Já o ministro da Defesa, Flávio Dino (PSB), invocou um trecho da Bíblia para opinar sobre a decisão do TSE: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados!”.

A página do Partido dos Trabalhadores no Senado realizou uma montagem com um PowerPoint em que todas as ações de cassação apontam para o nome de Dallagnol. “Querido diário, não é que o dono do Powerpoint, aquele que fez complô com o ex-juiz que também virou político, teve o mandato cassado! Voltas a terra plana não dá, mas a justiça está sendo feita”, publicou. “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”, considerou a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS). Já a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) considerou que o entendimento do plenário do TSE desmonta uma “farsa lavajatista” e celebra a “vitória da democracia”. Sâmia Bomfim (PSOL-SP) seguiu linha semelhante e apontou as irregularidades cometidas por Dallagnol. “A decisão aponta que ele cometeu fraude, se utilizando da eleição de deputado para fugir de punições por sua conduta suspeita como Procurador”, disse. Ivan Valente (PSOL-SP) chamou Deltan de “farsante” e “embusteiro” que desmoralizou a “luta contra a corrupção” por sempre operar como “políticos de extrema direita”.

Sobre julgamento realizado hoje no TSE, lembrei-me de um texto bíblico, que dedico ao presidente @LulaOficial: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados!” Está em Mateus 5,6. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 17, 2023

GRANDE DIA! Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, anuncia a cassação do mandato de Deltan Dallagnol por UNANIMIDADE. É menos um “ativista judiciário”, famoso por fazer conluio na Vaza Jato, atuando no Congresso Nacional. pic.twitter.com/O9sW09CHIr — Rogério Carvalho 🇧🇷 1️⃣3️⃣ (@SenadorRogerio) May 17, 2023

URGENTE! O TSE acaba de decidir por unanimidade pela cassação do mandato de Deltan Dallagnol. A decisão aponta que ele cometeu fraude, se utilizando da eleição de deputado para fugir de punições por sua conduta suspeita como Procurador. Grande dia 👍🏼 — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 17, 2023