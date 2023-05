‘Perde a política’, diz Moro sobre cassação de Dallagnol

Pelo Twitter, senador lamentou a decisão; parlamentar teve seu mandato cassado pelo TSE nesta terça-feira, 16

Isaac Amorim/MJSP - 02/01/2019 Sergio Moro lamentou cassação de Deltan Dallagnol



O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) se manifestou sobre cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Em seu Twitter, Moro afirmou que a política perde com a cassação do parlamentar. Segundo o senador, o parlamento perde uma voz honesta. “É com muita tristeza que recebo a informação da cassação do mandato de deputado federal Deltan Dallagnol. Estou estarrecido por ver fora do parlamento uma voz honesta na política que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro. Perde a política”, escreveu Moro, que completou: “Minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil”.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato do deputado nesta terça-feira, 16. A Corte Eleitoral entendeu que a saída de Deltan do cargo de ex-procurador da República ocorreu de maneira irregular, já que o mesmo era alvo de 15 procedimentos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público que poderiam lhe render processo administrativo disciplinar (PAD) e torná-lo inelegível. Por ter antecipado sua saída do cargo público, o TSE enxergou uma manobra para fraudar a lei. Deltan poderá apresentar recurso no Supremo Tribunal Federal (STF).