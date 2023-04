GSI diz que apura ações de agentes por suposta colaboração com vândalos em 8 de Janeiro

Imagens do circuito interno do Palácio do Planalto mostram servidores do Gabinete de Segurança Institucional ao lado de manifestantes que invadiram a sede do poder Executivo

MATHEUS W ALVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes invadiram e depredaram os prédios da Praça dos Três Poderes, o que motivou a intervenção federal no Distrito Federal



O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República divulgou uma nota nesta quarta-feira, 19, em que informa ter iniciado um processo de apuração dos agentes públicos que atuaram nas manifestações do dia 8 de Janeiro em Brasília, no Distrito Federal. O posicionamento do órgão ocorre após a divulgação de imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto registrarem, no dia em questão, servidores do GSI junto aos vândalos que invadiram e depredaram a sede do poder Executivo. As imagens foram obtidas pela Jovem Pan News. Na manifestação do órgão, que tem como finalidade proteger a segurança das autoridades federais, bem como das repartições públicas, a assessoria de comunicação do GSI afirmou que a atuação dos agentes de segurança se deu, em primeiro momento, com o intuito de “evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto” para concentrar os invasores no segundo andar e “aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF”, onde foi possível “realizar a prisão dos mesmos”. “Quanto as afirmações de que agentes do GSI teriam colaborado com os invasores do Palácio do Planalto, informa-se que as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito deste Ministério e se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados”, diz trecho do comunicado. Por fim, a nota ressalta que as imagens das câmeras de segurança do Planalto integram o Inquérito Policial instaurado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e que o GSI não autorizou a divulgação das imagens, tendo em vista que a ação tramita de maneira sigilosa.