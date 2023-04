Ministro do GSI apresenta atestado e falta em audiência que falaria sobre 8 de janeiro na Câmara

Gonçalves Dias prestaria esclarecimentos sobre alertas de inteligência sobre os atos em Brasília; ausência acontece após vazamento de vídeos que mostram o general no Planalto no momento das depredações

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marco Edson Gonçalves Dias do GSI durante cerimônia de apresentação de oficiais recém-promovidos das Forças Armadas



O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, não vai mais participar da audiência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, marcada para esta quarta-feira, 19. A informação foi confirmada ao site da Jovem Pan por interlocutores do deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), presidente do colegiado. O general apresentou um atestado médico como justificativa. O documento diz que o ministro foi atendido às 13h – uma hora antes da sessão começar – com “quadro clínico agudo e com necessidade de medicação e observação”. “Devendo ter ausência em compromissos justificadas por motivo de saúde na presente data”, diz o atestado. A ausência do general, no entanto, também ocorre em meio ao vazamento de gravações do circuito de segurança do Palácio do Planalto que mostram ele andando pelo local durante a invasão. Como a Jovem Pan mostrou, Gonçalves Dias prestaria prestar esclarecimentos sobre os alertas de inteligências sobre os atos de 8 de janeiro e, após as imagens virem à tona, também seria questionado sobre a sua presença no Planalto durante o ataque ao prédio.