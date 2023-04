GSI divulga imagens do circuito de câmeras do Planalto durante atos do 8 de Janeiro

Internautas mencionaram nas redes sociais o ministro interino do órgão, Ricardo Cappelli, para apontar instabilidade no site; endereços em que as gravações foram divulgadas mostravam-se indisponíveis

Reprodução/Câmeras de Segurança Câmeras de Segurança do Planalto mostram o agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Gonçalves Dias (à esquerda, com jaqueta verde e camiseta azul) orientando vândalos que destruíram as sedes dos Três Poderes



O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República divulgou neste domingo, 23, as gravações das imagens capturadas pelo circuito de câmeras do Palácio do Planalto no dia 8 de Janeiro, em meio às invasões dos manifestantes que depredaram a sede do poder Executivo. Com a divulgação através de dois links na página do órgão, em seu site, usuários passaram a mencionar o ministro interino do órgão, Ricardo Cappelli, para que o comandante ficasse ciente das instabilidades que o portal do GSI apresentava. Perfis nas redes passaram a comentar que, devido ao “excesso de acessos”, os arquivos poderiam apresentar problemas. “Equipe em campo para resolver”, respondeu Cappelli a um seguidor. No último sábado, 22, o chefe do órgão enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma cópia integral das imagens capturadas durante a invasão. Ao todo, somam-se mais de 900 horas de gravações em cada uma das 30 câmeras instaladas nas áreas internas e externas do Palácio. As imagens causaram uma crise política ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já que, nela, é possível enxergar o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, transitando entre os vândalos que depredaram o patrimônio público. A divulgação das gravações ocasionou na queda de Dias no comando do órgão, sendo esta a primeira queda de um ministro desde o início do novo governo.

