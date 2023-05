GSI vai abrir sindicância para investigar agressão a jornalistas em Brasília

Agressões aconteceram quando jornalistas tentavam registrar a saída de Nicolás Maduro, que também estava acompanhado de seus seguranças, do Palácio do Itamaraty, onde participou da reunião de líderes sul-americanos

Reprodução/redes sociais Confusão aconteceu na noite desta terça-feira, no Palácio do Itamaraty



Após o registros de agressão a jornalistas durante a reunião de líderes sul-americanos, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Marcos Antônio Amaro, determinou a abertura de sindicância para apurar o que teria acontecido e apontar os responsáveis. Na noite desta terça-feira, 30, ao menos três jornalistas denunciaram terem sido agredidos por seguranças que faziam a linha de contenção da área no Palácio do Itamaraty para barrar o acesso aos chefes de governo que participavam do encontro. O momento da agressão aconteceu durante a saída do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enquanto os jornalistas tentavam fazer registros e entrevistar o presidente venezuelano. Embora Maduro estivesse escoltado por seguranças próprios, não há relatos de que a imprensa tenha sido hostilizada de alguma forma pela equipe da Venezuela, mas que a violência teria partido de integrantes do GSI que faziam a segurança no momento. O GSI irá emitir nota assim que tiver mais informações sobre a instauração do processo.