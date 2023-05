Após críticas de Chile e Uruguai, Lula afirma que recebeu Maduro ‘no limite da democracia’

Presidente brasileiro discursou no encerramento da cúpula de países sul-americanos em Brasília e comentou declarações dos colegas Lacalle Pou e Boric: ‘Ninguém é obrigado a concordar com ninguém’

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidentes sul-americanos, incluindo o venezuelano Nicolás Maduro, posam para foto durante cúpula de países do continente



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender a recepção de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, como chefe de Estado durante a reunião de presidentes sul-americanos ao dizer, no encerramento do evento, nesta noite de terça-feira, 30, que recebeu o vizinho acusado de manter o país com um governo ditatorial “no limite da democracia”. “Eu disse que cabe a ele construir a narrativa dele com fatos verdadeiros”, declarou o petista. O presidente brasileiro destacou, durante a entrevista coletiva, que “nessas reuniões, ninguém é obrigado a concordar com ninguém”, referindo-se às críticas de Chile e Uruguai ao venezuelano.