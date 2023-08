Hacker da Vaza Jato confirma encontro com Bolsonaro, Petrobras faz reajuste e apagão: confira os destaques da semana

Ponto Final, programete das redes sociais da Jovem Pan News, também fala sobre o aumento da gasolina e do diesel

Marcos Oliveira/Agência Senado Walter Delgatti depõe na CPMI do 8 de Janeiro



O programador Walter Delgatti Neto, mais conhecido como hacker da “Vaza Jato”, disse que a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planejou forçar a invasão de uma urna eletrônica durante as celebrações de 7 de setembro de 2022. As declarações foram feitas durante depoimento à CPMI do 8 de Janeiro, realizada na última quinta-feira, 17. Segundo Delgatti, Bolsonaro teria lhe prometido um indulto caso fosse preso ou condenado por ações relacionadas às urnas. O hacker também afirmou que o ex-presidente pediu para que ele assumisse a autoria de um grampo de conversas de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Também nesta semana, um apagão afetou quase todo o país. Ao todo, 25 estados e o Distrito Federal tiveram queda de energia elétrica. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 megawatts de carga. A interrupção afetou quase 30 milhões de brasileiros.

Confira o Ponto Final e fique por dentro dos principais destaques desta semana