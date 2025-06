Haddad afirma que se a AGU considerar que decreto usurpou prerrogativa, Lula não pode abrir mão de recorrer

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , afirmou nesta sexta-feira (27), que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva , pediu para a Advocacia Geral da União (AGU) verificar se o decreto legislativo aprovado no Congresso Nacional, que derrubou as regras estabelecidas pelo governo em relação ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras ( IOF ), usurpa a prerrogativa do Executivo. “Se a resposta for positiva, ele deve recorrer, porque é uma usurpação constitucional”, disse.