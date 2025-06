Moraes vota para condenar a 17 anos de prisão homem acusado de financiar atos de 8 de Janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou a favor da condenação de Pedro Luís Kurunczi, impondo uma pena de 17 anos de reclusão. Kurunczi, natural de Londrina, é acusado de financiar ações golpistas que ocorreram em 8 de janeiro. Segundo as investigações, ele teria bancado o transporte de manifestantes para Brasília, contribuindo para os tumultos.

A Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, sustentou que a participação de Kurunczi foi decisiva para os eventos golpistas, uma vez que ele custeou a vinda de 153 pessoas aos protestos. A acusação enfatizou que sua atuação foi uma “contribuição ativa” para os atos que desrespeitaram a ordem democrática. “Com sua conduta, Pedro Luís Kurunczi custeou e, assim, materialmente viabilizou a participação de dezenas de pessoas nos atos de violência”, afirmou.

No seu voto, Moraes falou sobre uma mensagem de áudio enviada pelo réu à sua filha, em novembro de 2022, afirmando que estava participando do acampamento em Londrina para que as eleições fossem anuladas. Também citou uma mensagem de texto enviada no dia 7 de janeiro, na qual ele que os manifestantes estavam “esperando a hora de invadir Congresso”.