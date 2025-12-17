Substituta de Glauber Braga, deputada promete mandato sem ‘servilismo’, critica gestão Bolsonaro e elenca pautas contra o sistema financeiro

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Heloísa Helena assume vaga na Câmara e descarta alinhamento com governo Lula



A ex-senadora Heloísa Helena (Rede-RJ) tomou posse como deputada federal nesta terça-feira (16). Primeira suplente da federação Rede-Psol, a parlamentar ocupa a cadeira de Glauber Braga (Psol-RJ), que cumpre suspensão de seis meses por quebra de decoro parlamentar após incidente envolvendo integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) em abril de 2024.

Em seu primeiro discurso na tribuna, Heloísa Helena adotou um tom crítico e de independência, afirmando que não atuará de forma alinhada ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A deputada declarou que exercerá o mandato sem “servilismo” ou conciliação, criticando o que classificou como “traição de classe” e concessões ao capital financeiro, citando privatizações e a gestão de recursos naturais.

A parlamentar rememorou sua expulsão do PT em 2003, ocorrida após votar contra a reforma da Previdência da época, medida que, segundo ela, retirou direitos de servidores e trabalhadores. Para o atual mandato, elencou como prioridades o combate à reforma administrativa — pauta prioritária do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) — e a defesa da abertura imediata de uma CPI para investigar o Banco Master. Ela também propôs a criação de um observatório para fiscalizar a execução orçamentária.

Críticas à oposição e defesa de Glauber

Além das ressalvas ao atual governo, Heloísa Helena teceu duras críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela classificou a atuação do governo anterior durante a pandemia de Covid-19 como covarde e omissa, responsabilizando-o pelos mais de 700 mil óbitos, além de condenar as tentativas de golpe de Estado.

Sobre a punição imposta a Glauber Braga, a deputada classificou a suspensão como uma injustiça, afirmando que o colega foi penalizado por desafiar um “sistema corrupto”. Ela garantiu que manterá um ritmo intenso de trabalho focado nas populações vulneráveis, como trabalhadores de baixa renda, moradores de periferias e servidores públicos, até o retorno do titular.

Heloísa Helena, que já disputou a Presidência da República e foi senadora entre 1998 e 2007, encerrou sua fala reforçando que não suavizará suas posições, independentemente das reações de adversários políticos.