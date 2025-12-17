‘Disse a Trump que conversar é mais barato que fazer guerra’, afirma Lula

Declaração foi feita durante a última reunião ministerial do ano; ‘Se a gente acreditar no poder do argumento, no poder da palavra, a gente evita muita confusão na vida dos países’, completou

Ricardo Stuckert/PR Durante o encontro, Lula defendeu o diálogo como principal ferramenta do governo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em reunião ministerial nesta quarta-feira (17) que aconselhou Donald Trump durante conversa com o presidente americano. “Disse a Trump que conversar é mais barato que fazer guerra”, afirmou o presidente. “Se a gente acreditar no poder do argumento, no poder da palavra, a gente evita muita confusão na vida dos países”, continuou. Último encontro do ano discutiu as prioridades para o 2026 e discussões sobre os três anos do governo.

Durante o encontro, Lula defendeu o diálogo como principal ferramenta do governo, tanto na relação com o Congresso quanto no plano internacional. Ao abordar a capacidade de negociação, citou conversas recentes com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Lula também cobrou dos ministros maior divulgação dos resultados do governo e avaliou que, apesar de indicadores favoráveis, os avanços não aparecem com a mesma intensidade nas pesquisas de opinião por causa da forte polarização política. Para o presidente, 2026 será o “ano da verdade”, quando o eleitor terá a oportunidade de comparar projetos de país. Ele destacou que o governo já anunciou as principais políticas sociais e afirmou que o período eleitoral mostrará “quem é quem” na política nacional.

Na área econômica, Lula voltou a defender que o fortalecimento da renda da população é central para enfrentar problemas como inflação, consumo e industrialização. Segundo ele, quando há “dinheiro na mão do povo”, a economia se reorganiza. O presidente também afirmou que os bancos públicos ampliaram sua capacidade de investimento, mas avaliou que esse esforço ainda precisa ser intensificado. Lula reconheceu dificuldades de comunicação do governo e disse que 2026 será uma oportunidade para aprimorar a narrativa junto à população.

O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que Lula assinou uma medida provisória para reduzir os juros do financiamento de caminhões, atendendo a uma demanda do setor produtivo. De acordo com Alckmin, a iniciativa busca estimular o crédito e retomar a indústria de caminhões e outros segmentos mais pesados da economia. Ele também destacou o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia, que, segundo o governo, deve abrir novos mercados para o Brasil.

Lula e Alckmin ainda ressaltaram projetos em tramitação no Congresso que podem reforçar a imagem do governo, como a política tributária já aprovada na Câmara e em análise no Senado. No contexto eleitoral, Lula afirmou que ministros e partidos da base governista terão de se posicionar politicamente em 2026, ano em que parte da equipe deve deixar o governo para disputar cargos.