Hugo Motta critica Eduardo Bolsonaro por atuação nos EUA a favor de tarifas prejudiciais ao Brasil

‘Não posso concordar com a atitude de um parlamentar que está fora trabalhando muitas vezes para que medidas cheguem ao seu país e tragam danos à economia’, disse o presidente da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a ordem do dia da sessão plenária da quarta-feira, 25 de junho de 2025, que chamou à pauta o PDL (projeto de decreto legislativo) que susta os efeitos dos decretos do governo Lula que aumentam o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Por 383 votos a 98, o plenário da Câmara aprovou na noite da quarta, 25, o projeto de decreto do governo que elevava o IOF.



Hugo Motta (Republicanos-PB), atual presidente da Câmara dos Deputados, manifestou sua insatisfação em relação a Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em entrevista à Veja nesta segunda-feira (11), que, segundo ele, tem promovido ações nos Estados Unidos que resultaram em tarifas sobre produtos brasileiros. “Cada parlamentar tem sua autonomia e sua liberdade para agir de acordo com o que ele acha se importante. Eu não posso concordar com a atitude de um parlamentar que está fora do país trabalhando muitas vezes para que medidas cheguem ao seu país de origem e tragam danos à economia do seu país. Isso não pode ser admitido”.

“Temos uma posição contrária a esse tipo de comportamento. Nós temos de defender nosso país e eu penso que Eduardo Bolsonaro poderia estar defendendo politicamente algo que ele acredita, defendendo a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nunca atentando contra o país. Ninguém pode concordar em ter seu país sendo prejudicado pela atitude de um parlamentar”, continuou. Motta também destacou que a Câmara deve se mobilizar para enfrentar o que chamou de “tarifaço”, buscando soluções que beneficiem a população. “Estamos de prontidão para garantir que esses danos possam der diminuídos”.

Além de suas críticas a Eduardo Bolsonaro, Motta também tomou medidas contra deputados da oposição que, obstruíram o funcionamento do plenário por cerca de 30 horas. Ele encaminhou denúncias à Corregedoria Parlamentar na sexta-feira, que podem resultar na suspensão dos mandatos desses parlamentares por até seis meses.

“O momento político é um dos mais complexos que estamos vivendo, por isso, temos de dialogar com ministro da Suprema corte, conversar com nossos colegas da casa vizinha, do Senado e internamente para manter a Câmara dos Deputados funcionando, manter a pauta do dia a dia sendo feita com responsabilidade, com assuntos que sejam de interesse da população brasileira e, claro, sempre buscando através do diálogo e vencendo a crise institucional que o país atravessa. Vamos seguir sempre colocando os interesses do país em primeiro lugar, de não negociar nossa democracia, nossa soberania, proteger nossa indústria, nossos interesses e empregos”, afirmou.

Por fim, o presidente da Câmara abordou a questão da anistia, reconhecendo que existem desafios a serem enfrentados nesse debate. “O que eu sinto aqui dentro do ambiente que converso, com o contato que tenho com os parlamentares é que há uma certa dificuldade com anistia ampla, geral e irrestrita”.

