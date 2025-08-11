Eduardo Paes conversa com diferentes partidos para disputa do governo do estado em 2026

Objetivo do prefeito do Rio de Janeiro é fortalecer seu nome no interior e na Baixada Fluminense, regiões onde precisa ampliar sua base eleitoral

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), iniciou conversas com diversos partidos para montar uma possível chapa para a disputa do governo do estado em 2026. Embora negue publicamente a candidatura, nos bastidores, a movimentação é dada como certa. As articulações de Paes envolvem um “leque aberto” de alianças, com diálogos em andamento com representantes do PT, PP e PSB. O objetivo é fortalecer seu nome no interior do estado e na Baixada Fluminense, regiões onde precisa ampliar sua base eleitoral. Entre os nomes cotados para compor a chapa como vice-governador ou para disputar o Senado estão o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho; o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PP); o ex-deputado Alessandro Molon (PSB); e o ex-secretário estadual Washington Reis. A preferência seria por um vice de centro-direita para ampliar o espectro político da chapa.

