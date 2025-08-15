Jovem Pan > Notícias > Política > Hugo Motta define o deputado Ricardo Ayres como relator da CPI do INSS

Hugo Motta define o deputado Ricardo Ayres como relator da CPI do INSS

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, confirmou que comissão, que investigará descontos indevidos em benefícios praticados por associações, será instalada ‘impreterivelmente’ na próxima semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira (15) que o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) será o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) sobre as fraudes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O presidente do colegiado será o senador Omar Aziz (PSD-AM). O nome foi anunciado por Motta em seu perfil no X. Na quarta-feira (13), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou que a CPMI será instalada “impreterivelmente” na semana que vem.

O colegiado será responsável por apurar o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do órgão. O pedido de instalação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) com apoio de 223 deputados e de 36 senadores. A criação da CPMI foi autorizada por Alcolumbre em junho.


*Com informações do Estadão Conteúdo 

