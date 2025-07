Hugo Motta vai discutir com líderes posicionamento oficial sobre tarifaço de Trump

Medida, que está programada para entrar em vigor em 1º de agosto, gerou uma série de reações entre os parlamentares brasileiros

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou que irá se reunir com as lideranças do Congresso para discutir um posicionamento oficial em resposta às tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A medida, que está programada para entrar em vigor em 1º de agosto, gerou uma série de reações entre os parlamentares brasileiros. Enquanto alguns membros do governo defendem a aplicação da lei da reciprocidade, que incluiria sobretaxar importações americanas e adotar outras medidas de retaliação, oposicionistas sugerem que uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro poderia levar Trump a reconsiderar sua decisão. Mota afirmou que o comunicado conjunto do Congresso Nacional ainda está em fase de elaboração e que levará em conta o clima político atual.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A expectativa é que o posicionamento oficial seja divulgado ainda hoje, refletindo a vontade da maioria dos congressistas. A situação gerou um debate acalorado no Congresso, com alguns parlamentares criticando a decisão de Trump como uma chantagem política e econômica. O presidente Lula, por sua vez, teria conseguido unir uma maioria ocasional no Congresso contra o que é visto como um inimigo comum. A discussão sobre as tarifas também trouxe à tona questões de soberania e alinhamentos internacionais. Durante a cúpula dos BRICS, o presidente Lula destacou a união do bloco, mas a reação ao anúncio de Trump mostrou que cada país está agindo de acordo com seus próprios interesses estratégicos.

A China, por exemplo, embora tenha criticado a medida de Trump, não está disposta a comprometer suas relações com os Estados Unidos. Essa situação complexa e as possíveis retaliações econômicas colocam o Brasil em uma encruzilhada, especialmente em setores como siderurgia e petróleo, que são cruciais para a economia do país. Além disso, a decisão de Trump de impor tarifas elevadas levanta preocupações sobre o futuro das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O impacto potencial sobre a economia brasileira é significativo, e o governo está avaliando cuidadosamente suas opções. A resposta do Congresso será crucial para determinar o curso das ações futuras e como o Brasil irá se posicionar no cenário internacional diante dessa nova realidade.