Ibaneis nega conivência com atos de vandalismo e diz ter ficado surpreso com PMs e manifestantes confraternizando

Governador afastado do Distrito Federal ressaltou que respondeu a todas as perguntas realizadas e revelou surpresa com o baixo efetivo dos agentes durante a invasão à sede dos Três Poderes

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ibaneis Rocha (MDB) foi afastado do cargo de governador do Distrito Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF



O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), publicou uma nota nesta sexta-feira, 13, após prestar um depoimento e quase três horas à Polícia Federal. Assinada junto de seus advogados – Alberto Zacharias Toron e Cleber Lopes -, a manifestação do político ressalta ter respondido a todos os questionamentos da PF rechaça qualquer conivência com os atos de vandalismo ocorridos no último domingo, 8. “Sabia da experiência e treinamento da PM DF e foi uma verdadeira surpresa a inexistência de efetivos em número suficiente para conter os vândalos e, pior, que alguns PMs se confraternizaram com os manifestantes”, disse. Ibaneis, que foi afastado do cargo de governador por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda informou ter comparecido voluntariamente à Superintendência da Polícia Federal. O político afastado ainda responderá a um inquérito aberto pelo magistrado – e contra o ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres -, sob pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Confira a manifestação de Ibaneis Rocha (MDB):

O governador Ibaneis Rocha, espontaneamente, compareceu na data de hoje na Superintendência da Polícia Federal em Brasília para prestar esclarecimentos a respeito dos trágicos acontecimentos ocorridos no último dia 08 no Distrito Federal.

Além de ter respondido a todas as indagações que lhe foram formuladas pela autoridade, teve a oportunidade de rechaçar definitivamente qualquer ideia de que tivesse alguma conivência com o vandalismo antidemocrático verificado no domingo. Sabia da experiência e treinamento da PM DF e foi uma verdadeira surpresa a inexistência de efetivos em número suficiente para conter os vândalos e, pior, que alguns PMs se confraternizaram com os manifestantes.

O governador espera que todo o ocorrido seja cabalmente apurado e as responsabilidades fiquem demonstradas.