Indicado pelo governo para o Banco Central vai a feira do MST

Número dois de Haddad na Fazenda, Gabriel Galípolo compareceu nesta sexta-feira, 12, à Feira Nacional da Reforma Agrária

Washington Costa/Ascom/MF



O indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a Diretoria de Políticas Monetárias do Banco Central, o secretário-executivo da pasta, Gabriel Galípolo, visitou a Feira Nacional da Reforma Agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), nesta sexta-feira, 12. O evento corre em São Paulo entre os dias 11 e 14 de maio. Em sua visita, Galípolo tirou fotos publicadas em redes sociais com o líder do MST, João Pedro Stédile. Pela manhã, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, também visitou a feira. Além dele, também são esperados os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego).

Para Galípolo, esta é uma oportunidade para conhecer o movimento durante o evento que reúne cerca de 1,2 mil feirantes e produtores de alimentos orgânicos de 24 Estados. “Vim conhecer a feira. Fiquei impressionado. A minha visita é para conhecer, vim visitar amigos que tenho aqui. Manter esse diálogo, essa conversa é muito importante. A gente precisa normalizar o fato de que eu tenha tido a oportunidade de ter saído de uma reunião da Faria Lima e vir diretamente aqui para o MST”, afirmou Galípolo. A feira do MST ocorre no momento em que o Congresso Nacional prepara a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar as ações do movimento, que deflagrou a invasão de terras produtivas no último mês de abril. O secretário também é motivo de polêmica, tendo sido indicado após uma série de críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, que defende uma política de juros distante de uma decisão política.