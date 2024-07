Apex aponta desvios do pai de Mauro Cid em caso das joias sauditas

‘Os resultados apontam a prática de delitos e graves desvios de conduta durante a gestão do general Mauro Lourena Cid à frente do escritório’, diz relatório da agência

Divulgação/Apex Extenso relatório aponta ainda outras irregularidades a serem investigadas pelas autoridades



A ApexBrasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, divulgou nesta sexta-feira (12) uma nota sobre as conclusões da Comissão Extraordinária que apurou irregularidades funcionais em seu escritório em Miami. O trabalho envolveu 16 oitivas individuais e “exame de ampla documentação”, segundo a nota, que continua: “Os resultados apontam a prática de delitos e graves desvios de conduta durante a gestão do general Mauro Lourena Cid à frente do escritório. O ex-dirigente da agência é pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro.

O extenso relatório aponta ainda outras irregularidades a serem investigadas pelas autoridades, como o uso da estrutura do escritório da Apex Miami pelo general

Mauro Lourena Cid para negociação de joias e presentes de Estado. Além disso, segundo a agência, ficou comprova a presença de Mauro Cid no escritório da Apex semanas após a sua demissão, atitude apontada como uma tentativa para afastas evidências de irregularidades praticadas no período. Por fim, o documento aponta “afastamento das atividades de negócios” da Apex pelo general. Por decisão da Diretoria Executiva da ApexBrasil (Direx), as onclusões dessa apuração e os elementos reunidos serão encaminhados à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal de Contas da União (TCU).”

Publicado por Heverton Nascimento