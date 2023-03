Investigação demonstrará que Ibaneis não foi conivente com atos de 8 de janeiro, diz defesa do governador

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a volta do governador ao poder na tarde desta quarta-feira, 15

Frederico Brasil/Futura Press/Estadão Conteúdo Ibaneis Rocha é o atual governador do Distrito Federal e foi afastado do cargo após os atos violentos do dia 8 de janeiro



A defesa do governador Ibaneis Rocha (MDB), autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 15, a retomar sua função no Distrito Federal, disse que a “investigação demonstrará que o governador não foi conivente com os atos de 8 de janeiro”. Em nota divulgada à imprensa, os advogados Cleber Lopes e Alberto Zacharias Toron afirmam que o emedebista “recebeu com muita alegria a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a sua volta ao exercício das funções para as quais foi democraticamente eleito”. Os representantes do governador também disseram que “a decisão do STF ressalta que os Relatórios de Análise da Polícia Judiciária relativos ao governador ‘não trazem indícios de que estaria buscando obstaculizar ou prejudicar os trabalhos investigativos, ou mesmo destruindo evidências, fato também ressaltado pela defesa e pela Procuradoria–Geral da República'”. Para finalizar, a defesa frisou que a continuidade da investigação vai demonstrar que o governador não foi conivente com os atos de vandalismo de 8 de janeiro. “Além da colaboração que prestou ao desenvolvimento do inquérito, depondo espontaneamente e entregando voluntariamente seu aparelho celular”. Como a Jovem Pan mostrou, em 9 de janeiro, Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibaneis por 90 dias após a invasão da Praça dos Três poderes e depredação do patrimônio público, incluindo sedes de instituições democráticas e seus acervos de arte. Na ocasião, Ibaneis publicou um vídeo pedindo desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelos crimes que ocorreram em Brasília, sem que houvesse ações de prevenção da polícia, bem como ação eficaz e rápida para encerrar os atos.