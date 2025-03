Jair Bolsonaro comemora aniversário em transmissão ao vivo, critica STF e recebe parabéns remoto de Eduardo

Terceiro filho do ex-presidente, que se licenciou do mandato de deputado para ficar nos Estados Unidos, participou da celebração por videoconferência

Reprodução/YouTube/Jair Bolsonaro Bolsonaro recebeu um bolo temático em formato de capacete, em referência a uma linha do acessório de grafeno lançada por ele neste mês



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) celebrou antecipadamente seu aniversário nesta quinta-feira (20) em uma transmissão ao vivo, na qual recebeu homenagens de familiares e aliados. Durante a comemoração, Bolsonaro entregou o primeiro pedaço do bolo ao advogado Paulo Cunha Bueno, que o representa no processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Bolsonaro completa 70 anos nesta sexta-feira (21).

A celebração contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Os filhos Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) participaram por videoconferência. Eduardo, que está nos Estados Unidos, justificou sua estadia afirmando sofrer “perseguição” no Brasil. Apesar disso, ele não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação sobre a suposta trama golpista.

Durante a transmissão, Bolsonaro voltou a criticar decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionadas ao processo que pode torná-lo réu. Na próxima terça-feira, a Primeira Turma do STF julgará a denúncia da PGR contra o ex-presidente e outras sete pessoas por suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022.

Ainda na quinta-feira, a defesa de Bolsonaro e do ex-ministro Walter Braga Netto (PL) apresentou uma representação ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), solicitando intervenção da entidade no processo que tramita no STF. Os advogados alegam que estão tendo dificuldades para acessar provas e documentos da investigação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com a defesa, foram incluídos nos autos milhares de páginas e arquivos sem relação direta com as acusações contra Bolsonaro. “A verdade é que a quantidade de informações desorganizadas camufla as ausências enquanto impede a defesa”, argumentam os advogados. Em nota, a OAB informou que recebeu a representação e que analisará tecnicamente os pedidos, tratando eventuais violações do livre exercício profissional “com seriedade e imparcialidade”.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA