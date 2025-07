Jair Bolsonaro é alvo de buscas em operação da Polícia Federal

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente terá que cumprir ‘medidas restritivas’, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acesso às redes sociais

Ton Molina/STF Bolsonaro durante julgamento da suposta trama golpista no STF



A Polícia Federal cumpre mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (18), em Brasília. Determinação do ministro Alexandre de Moraes impõe ainda que o ex-presidente siga medidas restritivas. Advogados de defesa do ex-presidente confirmaram a operação nesta manhã na casa do político em Brasília e também na sede do PL. Entre as restrições impostas pelo Supremo, Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e também não poderá acessar redes sociais.

Além disso, o ex-mandatário deve permanecer em casa entre 19h e 7 da manhã, e está proibido de manter contato com embaixadores, diplomatas estrangeiros e demais investigados ou réus no Supremo, e também não poderá se aproximar de embaixadas.

A PF apontou que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe e disse que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataque à soberania nacional.

Réu por suposta tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e ex-comandantes das Forças Armadas respondem a processo no Supremo Tribunal Federal por envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado. Na segunda-feira (14), a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou a condenação de Bolsonaro e de membros do chamado “núcleo crucial” da articulação golpista. Segundo a PGR, o ex-mandatário é descrito como o “principal articulador, maior beneficiário e autor dos atos mais graves” na tentativa de subversão institucional.

*Em atualização