Trump publica carta a Bolsonaro e insiste que o Brasil ‘pare de atacar’ ex-presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu na quinta-feira (17) que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva “mudasse de rumo” e “parasse de atacar” seu antecessor, Jair Bolsonaro. Em carta, Trump mais uma vez expressou solidariedade ao ex-presidente brasileiro de extrema direita, acusado de tentar um golpe. “Vi o tratamento terrível que ele está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra ele. Este julgamento deve terminar imediatamente!”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

“Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária. Espero sinceramente que o governo brasileiro mude de rumo, pare de atacar seus oponentes políticos e acabe com seu ridículo regime de censura”, acrescentou. O presidente republicano de 79 anos diz estar “muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo”.

Trump avisa que monitorará de perto a situação do ex-presidente e cobre Bolsonaro de elogios, como já fez em outras ocasiões. “Ele era um líder muito respeitado e forte que serviu bem ao seu país”, observa ele. “Não me surpreende vê-lo liderando as pesquisas”, diz ele, apesar de, segundo pesquisa do Centro Quaest, Lula liderar as intenções de voto para o primeiro turno das eleições de 2026.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório