Jair Bolsonaro passa mal, cancela compromissos em Anápolis (GO) e retorna para Brasília

Ex-presidente estava em Goiás desde a última quinta-feira (19), onde se encontrou com o governador Ronaldo Caiado e participou de reuniões com aliados políticos

Reprodução/Facebook/@/jairmessias.bolsonaro Jair Bolsonaro tira foto com apoiadores no hotel em que ficou hospedado em Goiânia



O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentou problemas de saúde durante uma agenda em Goiás, o que o levou a cancelar compromissos e retornar a Brasília. Durante uma visita a um frigorífico, ele apresentou sintomas de indisposição estomacal, que já haviam sido relatados em um evento anterior. Com um pico de pressão arterial registrado em 14 por 9, Bolsonaro decidiu interromper sua agenda em Anápolis (GO), onde tinha dois compromissos marcados.

Na véspera do incidente, Bolsonaro havia recebido o título de cidadão goianiense e, em seu discurso, mencionou estar lidando com intensos sintomas gástricos. Ele chegou a desabafar: “Desculpa, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia”. Esse episódio de saúde ocorre aproximadamente dois meses após uma cirurgia abdominal que ele realizou. Desde o atentado que sofreu em 2018, o ex-presidente tem enfrentado diversas complicações médicas, totalizando pelo menos sete intervenções cirúrgicas.

Bolsonaro estava em Goiás desde a última quinta-feira (19), onde se encontrou com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e participou de reuniões com aliados políticos. Apesar de sua inelegibilidade, o ex-presidente ainda mantém uma considerável influência no cenário político brasileiro. O governador Caiado, por sua vez, busca se firmar como uma alternativa conservadora para as próximas eleições de 2026.

O médico pessoal de Bolsonaro irá atendê-lo em sua residência para avaliar a situação e determinar se são necessários exames adicionais. A saúde do ex-presidente continua a ser uma preocupação, especialmente considerando seu histórico recente de problemas médicos. A situação atual levanta questões sobre como isso pode impactar sua presença no cenário político e suas interações com aliados e adversários.

