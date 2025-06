Cláudio Castro tira folga para assistir ao Mundial de Clubes nos EUA

Movimento é interpretado como manobra política do governador do PL para dar visibilidade a Rodrigo Bacellar, que, com a renúncia do vice, Thiago Pampolha, é quem assume o governo do RJ temporariamente

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), tomou uma decisão que mistura política e paixão pelo futebol: tirar uma folga estratégica para acompanhar o Mundial de Clubes de 2025 nos Estados Unidos. Durante sua ausência, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), Rodrigo Bacelar (União), assume o governo interinamente. Este movimento é amplamente interpretado como uma manobra política para dar visibilidade a Bacelar, que é o candidato apoiado por Castro para as eleições ao governo do estado em 2026. A ausência de um vice-governador, após Thiago Pampolha assumir uma posição no Tribunal de Contas do Estado, coloca Bacelar, filiado ao União Brasil, como o primeiro na linha sucessória.

Rodrigo Bacelar, natural de Campos dos Goytacazes, uma cidade com forte tradição política no estado, tem intensificado sua agenda no Rio de Janeiro para aumentar sua visibilidade, especialmente na capital. A cidade é governada por Eduardo Paes, do PSD, uma figura política influente que já concorreu ao governo do estado duas vezes e é visto como um potencial candidato nas eleições de 2026. A candidatura de Bacelar, representando o campo da direita, já recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que reforça sua posição na disputa eleitoral e destaca a importância de sua atuação interina como governador.

Enquanto isso, Cláudio Castro, conhecido por ser um torcedor fervoroso do Flamengo, aproveita sua estadia nos Estados Unidos para acompanhar de perto os jogos do clube carioca no Mundial de Clubes. Castro afirmou que foi convidado pelos clubes cariocas Flamengo, Fluminense e Botafogo para participar do evento internacional. A viagem, além de proporcionar um momento de lazer para o governador, também serve para fortalecer alianças políticas e promover a candidatura de Bacelar, consolidando a estratégia do grupo político de direita para as próximas eleições estaduais.

