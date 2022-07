Janaina Paschoal reitera intenção de concorrer ao Senado por SP: ‘Parem de me pressionar a desistir’

A deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB-SP) foi às suas redes sociais nesta quinta-feira, 21, para ratificar a sua intenção de concorrer ao Senado pelo Estado paulista. A parlamentar, que participou de maneira ativa do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), argumentou ter sido a primeira a se apresentar como pré-candidata e a democracia baseia-se na liberdade de disputa eleitoral. “Quem quiser concorrer, concorra”, disse. Ao comentar sobre sua pré-campanha, Janaína ressaltou que trocou um partido “grande e rico”, que havia negado a ela a legenda para concorrer à Casa Legislativa – antes, a deputada encontrava-se no PSL – para ir a uma sigla que a garantiu a candidatura, além da “liberdade de manifestação e expressão” – atualmente, Paschoal está filiada ao PRTB. “Quem faz um movimento desses, não recua”, reafirmou. Por fim, a política pediu aos agentes políticos que não mais a peçam para desistir da sua corrida ao Senado por São Paulo. “Se eu receber mais um telefonema, mais uma mensagem ou aparecer mais algum emissário, vou entender como ameaça”, finalizou.

Peço que parem de me pressionar a desistir de concorrer ao Senado. Eu me apresentei como pré-candidata antes de todos os demais. Entendo que devo colocar meu nome à disposição de Deus e do Povo e não vou aceitar ser constrangida. Quem quiser concorrer concorra. É da Democracia!

