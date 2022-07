Sem a presença de Lula, PT oficializa candidatura do ex-presidente em convenção em São Paulo

Líder petista está em viagem pelo Norte e Nordeste

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/09/2017 Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está fazendo corpo-a-corpo com o eleitorado no Norte e Nordeste.



Nesta quinta-feira, 21, o PT realizou em São Paulo sua Convenção Nacional , onde oficializou a chapa Lula-Alckmin para registro na Justiça Eleitoral. Em seguida, às 11h, houve a Convenção Nacional da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV), que também indicou a chapa para registro na Justiça Eleitoral. Mas nenhum desses encontros contou com a presença de Lula, que está viajando pelo Nordeste e Norte. Ele preferiu se antecipar no encontro com o eleitorado para amenizar o efeito da PEC das Bondades, aprovada pelo Congresso neste mês, que destina auxílios sociais na ordem de R$ 41 bi até o fim do ano. A campanha eleitoral só começa mesmo a partir de 16 de agosto. Os partidos têm até 5 de agosto para indicar os candidatos, pois no Brasil não é permitida candidatura avulsa.