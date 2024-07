Janja representará o Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu não participar da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, entretanto, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, conseguiu a credencial para o evento e irá representar o país na festividade. Primeira-dama do Brasil estará acompanhada do presidente da França, Emmanuel Macron, bem como da primeira-dama Brigitte Macron e alguns outros chefes do Estado. Além de Janja, Jill Biden representará o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Com ajuda do Itamaraty e do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), foi possível a obtenção do documento, visto que o prazo para a solicitação da credencial em conjunto do Comitê Olímpico Internacional ter se esgotado.