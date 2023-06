Jaques Wagner diz ser ‘pertinente’ e ‘lógica’ troca no Ministério do Turismo

Governo considera que Daniela Carneiro, do União Brasil, não entrega resultados; além disso, a ministra está encaminhado sua mudança para o Republicanos

Edilson Rodrigues/Agência Senado Jaques Wagner, líder do governo no Senado, tem sido um dos articuladores de Lula no Congresso em troca de vagas em ministérios



O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta segunda-feira, 12, que considera “pertinente” e “lógica” a troca da ministra Daniela Carneiro do Ministério do Turismo. A definição sobre a saída ou não da ministra deverá ser anunciada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda nesta semana, em meio às tratativa com o União Brasil por mais votos no Congresso a favor do Executivo. O Turismo é da cota do partido, mas o governo considera que Daniela não tem entregado resultados. Além disso, a ministra está encaminhado sua mudança para o Republicanos. Entre os pedidos feitos pelo União Brasil ao governo está o Ministério da Saúde, hoje sem partido político e comandado pela ministra Nísia Trindade, ex-presidente da Fiocruz. Wagner disse que “por enquanto” a mudança na Saúde não é cogitada.

“Eu não conversei nada com o presidente a respeito disso. Acho que tem muita especulação. Tem a questão do Turismo por conta da mudança do partido, o pedido de mudança de partido. Essa é mais pertinente. A da Saúde, sinceramente, acho que por enquanto está no campo do desejo. [Desejo] De quem está pedindo”, afirmou o senador, no Palácio do Planalto. “A do Turismo tem uma lógica, que é você dizer que as pessoas estão lá representando o partido, não estou defendendo que ela saia, mas, confirmado o fato que ela pediu para sair do partido, é óbvio que o partido vai dizer que era a nossa representação e não é mais”, disse.