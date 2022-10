João Amoêdo declara voto em Lula no segundo turno das eleições: ‘Primeira vez na vida’

Fundador e ex-presidente do Partido Novo disse que nunca imaginou que votaria no PT e ressaltou que continua com as mesmas críticas e ‘enormes restrições’ ao petista

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO João Amoêdo foi candidato à Presidência pelo Novo nas eleições de 2018



O fundador e ex-presidente do Partido Novo, João Amoêdo, afirmou que vai votar em Lula no segundo turno das eleições presidenciais deste ano por acreditar que Jair Bolsonaro representa ‘um risco substancialmente maior’. Em entrevista à Folha de S.Paulo publicada neste sábado, 15, Amoêdo analisou sua trajetória na política e disse que ato de votar no petista ‘pela primeira vez na vida’ será uma tarefa muito difícil e que é algo que nunca imaginou, mas ressaltou que continua com as mesmas críticas e ‘enormes restrições’ ao ex-presidente e ao PT e que será oposição a qualquer um dos dois. Segundo ele, a decisão se dá para garantir o direito de ser oposição o governo. Amoêdo foi candidato à Presidência em 2018 e declarou voto em Jair Bolsonaro no segundo turno, que, de acordo com ele, foi apenas por falta de opção. No entanto, o político afirmou que ‘regredimos institucionalmente e como sociedade’ e enumerou diversos problemas que vê no atual governo, como os constantes ataques ao STF e, segundo ele, o descaso com a educação, o meio ambiente, a ciência, a cultura e a responsabilidade fiscal.