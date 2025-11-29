João Campos e Tabata Amaral anunciam noivado nas redes sociais

Prefeito do Recife e deputada federal por São Paulo estão juntos desde 2019

Reprodução/Instagram/@tabataamaralsp João Campos e Tabata Amaral exibem as alianças em foto postada nas redes sociais de ambos



O prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) anunciaram neste sábado (29) que estão noivos. A notícia foi divulgada em uma postagem conjunta nas redes sociais, na qual o casal aparece sorrindo e exibindo as alianças. Na legenda, Campos escreveu: “Sim, com todo o meu coração! Que Deus abençoe a família que hoje começamos a construir. Te amo demais da conta e pra sempre!”. Tabata também publicou a imagem e celebrou o momento ao lado do noivo.

Os dois estão juntos desde 2019. Segundo Tabata, o relacionamento começou após um período de amizade. Ela contou que conheceu João quando tentou criar uma comissão externa para fiscalizar o Ministério da Educação, ocasião em que ele se tornou vice-presidente do grupo.

A deputada já contou que o político se declarou de repente, durante um jantar. “Ele vira para mim um dia, num jantar, me senta do lado e se declara. Meu amigo, de onde veio isso? Eu não estava preparada”, disse, em post no Instagram feito no ano passado. A surpresa foi tanta que ela contou ter passado a madrugada conversando com uma amiga sobre o episódio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

João Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes, assumiu a prefeitura do Recife em 2021. Tabata Amaral cumpre seu segundo mandato como deputada federal por São Paulo.

Veja o anúncio de João Campos e Tabata Amaral

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Campos (@joaocampos)

*Reportagem produzida com auxílio de IA