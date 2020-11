João Campos vence em Recife e disputará 2º turno contra a prima Marília Arraes

Em resultado apertado, filho de Eduardo Campos conquistou 29,1% dos votos, contra 27,9% da petista

Montagem/Reprodução Adversários na corrida eleitoral, João Campos e Marília Arraes são primos



A disputa pela Prefeitura de Recife será decida em segundo turno entre os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT). O filho de Eduardo Campos venceu a disputa neste domingo, 15, ao conquistar 29,1% dos votos. A petista encerrou o primeiro turno com 27,9% da preferência do eleitorado e conquistou a chance de disputar o comando da capital de Pernambuco no próximo dia 29. Mendonça Filho (DEM), terminou em terceiro lugar, com 25,1% da preferência dos eleitores. As pesquisas já apontavam a corrida em segundo turno entre os familiares. No levantamento do Ibope divulgado neste sábado, 14, Campos aparecia com 39% dos votos válidos, enquanto Marília contava com 26%. Todas as urnas foram apuradas até as 22h23min, segundo divulgou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

João Campos, de 26 anos, ganhou projeção nacional após a morte do pai, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, enquanto disputava a Presidência da República, em 2014. Em 2018, aos 24 anos ele foi eleito deputado federal pelo PSB. Marília Arraes, de 36 anos, é neta de Miguel Arraes, uma das principais lideranças políticas de Pernambuco, e atualmente cumpre mandato de deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Ela iniciou a carreira política em 2008, aos 24 anos, quando se elegeu vereadora de Recife pelo PSB, e se reelegeu pela mesma legenda em 2012. Marília rompeu oficialmente com o PSB em 2016 após desentendimento com a cúpula do partido e anunciou sua filiação ao PT.