Jorginho Mello defende deputados que participaram de obstrução

Governador de Santa Catarina disse que seu estado está cansado de ‘trabalhar, trabalhar e trabalhar para receber apenas 10% do que nós mandamos para Brasília’

  • 11/08/2025 23h20
Eduardo Valente/GOVSC O Governador Jorginho Mello realizou na manhã desta sexta-feira (24) a posse dos novos secretários de estado governador de Santa Catarina, Jorginho Mello

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, saiu em defesa dos deputados que estão no radar do corregedor da Câmara dos Deputados. Ou seja, os parlamentares de Santa Catarina, o deputado Zé Trovão, a Carol de Toni e também a deputada Júlia Zanatta. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Jorginho declarou: “O nosso estado está cansado de trabalhar, trabalhar e trabalhar para receber apenas 10% do que nós mandamos para Brasília. Agora diminuir ainda mais a nossa representação? Gente, vamos trabalhar pela paz, pela convergência. Não é tirando deputados que discordam de tudo que está acontecendo que vamos ter uma democracia mais forte”, disse Jorginho Mello.

