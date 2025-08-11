Jovem Pan > Notícias > Economia > Galípolo diz que gostaria que mais mulheres ocupassem cargos no Banco Central

Galípolo diz que gostaria que mais mulheres ocupassem cargos no Banco Central

Segundo ele, essa questão, inclusive, traz dificuldade para o BC ser bem avaliado em questões como a diversidade

  • Por Jovem Pan
  • 11/08/2025 19h39
  • BlueSky
CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Galípolo Entre os desafios futuros do BC, Galípolo ainda mencionou que é preciso estudar cada vez mais as modalidades de crédito que a população necessita

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira (11), que gostaria que mais mulheres ocupassem cargos na autarquia. Segundo ele, essa questão, inclusive, traz dificuldade para o BC ser bem avaliado em questões como a diversidade. “Até porque o Banco Central ficou muito tempo sem concurso. A gente teve um processo agora e, conforme tivermos novos entrantes, a gente vai conseguir ter uma representatividade maior”, disse Galípolo, ressaltando que a diretoria que, entre outras questões, é responsável por esse tema a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta é ocupada hoje por uma mulher.

“A Izabela Correa, a nossa diretora que cuida disso, é fantástica, genial. Mas o fato de a gente só ter Izabela como diretora mulher já é um ponto de insatisfação que eu não quero dourar a pílula”, frisou Galípolo, durante participação na reunião do Conselho de Economia e Política da Associação Comercial de São Paulo, que aconteceu nesta segunda-feira.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Crédito

Entre os desafios futuros do BC, Galípolo ainda mencionou que é preciso estudar cada vez mais as modalidades de crédito que a população necessita, inclusive sob o aspecto de gênero, já que houve crescimento importante da participação de mulheres sendo empreendedoras. “Como é que a gente consegue ter uma visão mais clara do que está acontecendo, por exemplo, de diversidade, mas também facilitar para as mulheres que estão empreendendo, como é que elas vão conseguir ter crédito de maneira mais simples. Faz parte da nossa agenda”, disse ele.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Plano de contingência para tarifaço inclui preservação de emprego, mas com exceções, diz Haddad
Kassab critica Eduardo Bolsonaro por apoio a tarifas dos EUA e classifica atitude como 'totalmente inadequada'
Dólar tem leve alta e fecha a R$ 5,44; Ibovespa tem giro fraco e inicia semana em baixa
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >