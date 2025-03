José Dirceu avalia se candidatar a deputado federal a pedido de Lula 

Ex-ministro da Casa Civil já exerceu o cargo de deputado federal entre 1999 e 2005, mas teve seu mandato cassado em 2005 devido ao escândalo do Mensalão

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo José Dirceu foi deputado federal entre 1999 e 2005



O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, celebrou seu 79º aniversário em São Paulo, onde anunciou que recebeu um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para se candidatar a deputado federal nas eleições de 2026. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa, onde estava acompanhado de apoiadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Dirceu expressou que irá considerar a proposta de candidatura, ressaltando a relevância do processo eleitoral como uma forma de apoiar Lula e enfrentar os desafios que o Brasil enfrenta atualmente. Ele já exerceu o cargo de deputado federal entre 1999 e 2005, mas teve seu mandato cassado em 2005 devido ao escândalo do Mensalão. Em 2013, foi preso e condenado pelo Supremo Tribunal Federal, mas suas condenações foram posteriormente anuladas.

A festa de aniversário de Dirceu incluiu um cardápio de feijoada, com o custo de R$ 10 por prato, e a expectativa era arrecadar cerca de R$ 10 mil com o evento. A celebração foi marcada como um momento de reflexão sobre sua trajetória na defesa da democracia e dos direitos sociais no Brasil. O evento contou com a presença de diversos deputados e aliados políticos. A possibilidade de Dirceu retornar à política ativa gera discussões sobre seu legado e as implicações de sua candidatura em um cenário político em transformação.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA