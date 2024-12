José Múcio manifesta a Lula intenção de deixar o Ministério da Defesa

Escolha de novo nome poderá se dar em meio a uma crise de confiança nas Forças Armadas, devido à suposta tentativa de golpe; o vice Geraldo Alckmin é cotado para o cargo

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Família de José Múcio (à direita de Lula) incentiva o ministro a deixar o cargo para cuidar da saúde



José Múcio Monteiro, atual ministro da Defesa, manifestou sua intenção de deixar o cargo após dois anos de atuação. Nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Múcio tinha como objetivo promover a pacificação com as Forças Armadas. No entanto, aos 76 anos, ele tem enfrentado problemas de saúde e está sendo incentivado pela família a priorizar seu bem-estar.

A escolha do novo ministro da Defesa é considerada crucial, especialmente em um momento em que a confiança nas Forças Armadas foi abalada por uma suposta tentativa de golpe, investigada pela Polícia Federal e que acarretou prisão de alguns militares — entre eles o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa. Apesar de uma convivência relativamente harmoniosa entre o governo e os militares, Múcio destaca a pessoas próximas que não existe uma relação de amizade entre as partes.

A possível troca no comando da Defesa pode ocorrer em meio a uma reforma ministerial que Lula está avaliando. Recentemente, um incidente envolvendo um vídeo da Marinha gerou polêmica ao criticar a inclusão das Forças Armadas no pacote fiscal do governo. Após críticas, houve a remoção do material. Em resposta a essa situação, o governo decidiu que todas as campanhas publicitárias das Forças Armadas devem ser previamente aprovadas pelo Ministério da Defesa, com o intuito de evitar a politização das instituições militares.

A saída de Múcio pode abrir espaço para um novo ministro que consiga manter a estabilidade nas relações entre o governo e os militares, um aspecto que se tornou cada vez mais relevante nos últimos tempos. O vice-presidente Geraldo Alckmin é um dos nomes mencionados como possível sucessor.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA