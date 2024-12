Ministro da Defesa classifica prisão de Braga Netto como um ‘constrangimento’ às Forças Armadas

Detenção do candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro está relacionada a uma suposta tentativa de obstruir investigações sobre a tentativa golpe de Estado em 2022

O ministro da Defesa, José Múcio, se manifestou sobre a detenção do general Walter Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Múcio destacou que a prisão gera um “constrangimento” nas Forças Armadas, uma vez que as três principais instituições militares — Exército, Marinha e Aeronáutica — não foram previamente informadas sobre a operação da Polícia Federal.

A prisão de Braga Netto está relacionada a uma suposta tentativa de obstruir investigações sobre o suposto golpe de Estado que ocorreu em 2022. Walter Braga Netto, que ocupou cargos importantes como ministro da Casa Civil e da Defesa durante a administração de Bolsonaro, foi indiciado por sua suposta participação em crimes ligados à tentativa de golpe e à formação de uma organização criminosa.

A Polícia Federal alega que ele tinha conhecimento de planos que visavam impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluindo a possibilidade de um atentado contra Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. A defesa do general negou veementemente as acusações, afirmando que não existiu qualquer plano de golpe ou de assassinato. Os advogados de Braga Netto argumentam que a investigação foi realizada sem qualquer tipo de interferência externa, contestando a legitimidade das alegações feitas pela Polícia Federal.

