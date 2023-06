Juíza Hardt tem pedido de transferência negado e permanecerá na Lava Jato de Curitiba

Substituta de Sergio Moro havia solicitado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região uma mudança para atuar em Santa Catarina

Gil Ferreira/Agência CNJ Gabriela Hardt reassumiu comando da Operação Lava Jato com a saída de Eduardo Appio



A juíza federal Gabriela Hardt teve seu pedido de transferência negado pelo Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-4). Inicialmente, a magistrada solicitou uma mudança da 13ª Vara de Curitiba para Florianópolis, em Santa Catarina. Mesmo inscrita num concurso de remoção, a substituta de Eduardo Appio e do então juiz Sergio Moro – quando o agora senador deixou a magistratura -, ocorreu, segundo o TRF-4, já que outros juízes tiveram prioridade nas solicitações. O critério seguido pelo órgão é o antiguidade. Outros 28 magistrados que integram o tribunal – do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul – alcançaram a remoção. Estes passaram a atuar em novas unidades da federação a partir de 19 de junho. A juíza voltou a conduzir a Operação Lava Jato em Curitiba na semana passada após o afastamento do juiz Eduardo Appio. O TRF-4 abriu uma investigação interna para apurar se ele se passou por outra pessoa em uma ligação ameaçadora para o filho do desembargador Marcelo Malucelli, o advogado João Malucelli, que também é sócio do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Gabriela já havia substituído Moro na Lava Jato quando o ex-juiz deixou a magistratura em 2018.