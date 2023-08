Julgamentos sobre atos de 8 de Janeiro devem começar em setembro, afirma STF

Após finalizar a fase de interrogatórios dos primeiros processos abertos, 228 ações penais estão liberadas para apreciação da Corte; no total, 1.290 pessoas são investigadas

Sérgio Lima/AFP Manifestantes invadiram o Congresso Nacional, o palácio presidencial e o Supremo Tribunal Federal em protesto contra a posse do presidente Lula



Após finalizar a fase de interrogatórios dos primeiros processos abertos contra investigados pelos atos de 8 de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) deve iniciar o julgamento das acusações em setembro. A informação foi compartilhada pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos. Estão liberadas para apreciação da Corte 228 ações penais. Os depoimentos de testemunhas e acusados foram finalizados na terça-feira, 1°, contemplando 386 testemunhas de defesa e o interrogatório de 228 réus. No total, 1.290 pessoas são investigadas no Supremo por associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público.