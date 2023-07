Juristas indicam juíza do MT para substituir Rosa Weber no STF

Com aposentadoria da presidente do Supremo prevista para outubro, grupo defende escolha de Amini Haddad Campos para o cargo

Nelson Jr./SCO/STF - 17/11/2022 Presidente do Supremo Tribunal Federal criticou recentemente o baixo número de mulheres nos tribunais



Um grupo de juristas assinaram carta pela indicação da juíza Amini Haddad Campos para substituir a ministra Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. Com a aposentadoria compulsória da atual presidente do Supremo em outubro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá a possibilidade de indicar mais um nome para a mais alta Corte do Judiciário brasileiro. Em junho, o petista indicou o advogado Cristiano Zanin para o cargo deixado pelo agora ex-ministro Ricardo Lewandowski. Agora, juristas defendem que uma mulher seja indicada, recomendando que a escolhida seja a juíza de carreira Amini Haddad Campos, que atua há quase 23 anos na Justiça de Mato Grosso e é juíza auxiliar da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atualmente sob o comando de Weber. A própria presidente do Supremo Tribunal Federal criticou recentemente o baixo número de mulheres nos tribunais superiores no Brasil. A declaração aconteceu no mesmo dia do anúncio da escolha de Zanin para a Corte. “No Brasil nós temos muitas mulheres na base da magistratura, na Justiça em primeiro grau, mas o número decresce no intermediário. Na cúpula, nos tribunais superiores, o número é ínfimo”, disse a magistrada. A decisão sobre a indicação, contudo, caberá apenas ao presidente Lula.