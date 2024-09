Justiça de São Paulo determina medida protetiva a marqueteiro de Nunes contra assessor de Marçal

Juiz estipulou que ambos podem participar de debates, mas devem manter uma distância mínima de 10 metros um do outro

O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a solicitação de medida protetiva apresentada por Duda Lima, marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes, em relação ao assessor Nahuel Medina, que trabalha para o candidato Pablo Marçal. A decisão foi tomada após um incidente em um debate, onde Medina agrediu Lima. O juiz estipulou que ambos podem participar de debates, mas devem manter uma distância mínima de 10 metros um do outro. O advogado de Pablo Marçal informou que Medina não comparecerá ao debate da TV Record devido à falta de vagas no estúdio. O candidato do PRTB afirmou que não existem restrições que impeçam a presença de Medina no evento.

O primeiro pedido de medidas cautelares foi feito após um boletim de ocorrência registrado no 16° DP, onde a delegada sugeriu que Medina fosse proibido de se aproximar de Lima a menos de 300 metros. Após a agressão, Duda Lima sofreu ferimentos significativos, incluindo um descolamento de retina. A equipe de Pablo Marcial, por sua vez, argumenta que Medina agiu em legítima defesa durante o confronto. A situação gerou repercussão e levantou questões sobre a segurança nos debates eleitorais. A medida protetiva é uma resposta à crescente tensão entre os candidatos e seus assessores, refletindo a polarização do cenário político atual.

