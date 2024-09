Ibovespa tem queda de 0,21% nesta sexta, aos 132,7 mil, mas sobe 1,27% na semana

Ao longo do dia, o índice da B3 oscilou dos 132.628,32 aos 133.923,09 pontos, e saiu de abertura aos 133.009,78 pontos; no ano, o Ibovespa recua 1,08%

Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo Índice da B3 acumula uma desvalorização de 2,41% ao longo do mês, embora tenha apresentado uma leve alta de 1,27% na comparação semanal



O Ibovespa registrou uma queda de 0,21% e encerrou o pregão desta sexta-feira (27) a 132.730,36 pontos, com giro financeiro de R$ 22,9 bilhões. Com isso, o índice acumula uma desvalorização de 2,41% ao longo do mês, embora tenha apresentado uma leve alta de 1,27% na comparação semanal. Ao longo do dia, o índice da B3 oscilou dos 132.628,32 aos 133.923,09 pontos, e saiu de abertura aos 133.009,78 pontos. No ano, o Ibovespa recua 1,08%.

A ação da Vale ON, que tem maior peso no Ibovespa, recuou 0,45%. Isso ocasionou no sinal negativo do índice da bolsa de valores em direção ao fechamento. Na semana, Vale ON acumulou ganho de 11,53%. Mais cedo, mostrava alta na casa de 1%, e no meio da tarde mostrou forte oscilação, chegando a cair mais de 1%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O dia foi misto para os grandes bancos (Itaú PN +0,38%, Bradesco PN +0,88%, BB ON -0,84%, Santander Unit -0,80%) e negativo para Petrobras (ON -0,40%, PN -0,39%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Azul (+6,06%), SLC Agrícola (+5,84%), Carrefour (+5,45%) e Brava (+4,53%).

No lado oposto, CSN Mineração (-4,03%), Embraer (-3,71%), Usiminas (-2,19%) e Raia Drogasil (-2,17%). Entre as componentes do Ibovespa, as ações da SLC Agrícola tiveram alta na sessão, depois de uma revisão de projeções para a safra 2024/2025.

Já o dólar se firmou em leve queda ao longo da tarde e encerrou a sessão desta sexta-feira (27), em baixa de 0,16%, cotado a R$ 5,4361. No mês, a moeda americana já acumula desvalorização de 3,53%.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira