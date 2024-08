Justiça manda Tabata Amaral apagar postagens com insultos a Ricardo Nunes

Nas publicações, candidata pelo PSB dizia que atual prefeito de São Paulo ‘rouba e não faz’; campanha da deputada não se manifestou oficialmente

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO A deputada ainda pode recorrer da decisão, mas já apagou as publicações



Por determinação da Justiça Eleitoral, Tabata Amaral (PSB) apagou sete publicações nas redes sociais em que faz críticas ao prefeito de São Paulo, e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB). Nas postagens, a candidata diz que Nunes “rouba e não faz”. A candidata usou a expressão, que faz referência ao slogan “rouba, mas faz” atribuído por adversários ao ex-governador Ademar de Barros e depois ao ex-prefeito Paulo Maluf. Tabata usou a expressão durante o debate do jornal O Estado de São Paulo. Ricardo Nunes entrou com pedido de direito de resposta, que foi concedido. Tabata tem 48 horas para suprimir as publicações em suas páginas no Instagram, Facebook, X e TikTok.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A deputada ainda pode recorrer da decisão, mas já apagou as publicações. Segundo a juíza Claudia Barrichello, ao acusar Nunes de roubar, Tabata “extrapola os limites da liberdade de expressão e do debate político e configura unicamente ofensa à honra do candidato”. A campanha de Tabata não se posicionou oficialmente acerca do ocorrido.

*Com informações do Estadão

Publicado por Marcelo Bamonte