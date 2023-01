Kajuru volta ao PSB e será líder do partido no Senado

Parlamentar estava filiado ao Podemos e afirmou que convite para integrar a sigla socialista partiu do vice-presidente, Geraldo Alckmin; mandato do congressista vai até o início de 2027

Geraldo Magela/Agência Senado - 19/12/2022 Senador Jorge Kajuru discursa na tribuna da Casa durante discussão sobre a proposta de emenda à Constituição do piso da enfermagem



O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) retornou, após quatro anos, para o Partido Socialista Brasileiro (PSB). O movimento, anunciado nesta terça-feira, 24, nas redes sociais da sigla socialista, acontece após a desfiliação do parlamentar ao Podemos. “PSB faz parte da minha história. Convite partiu do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), que é um homem que eu tenho como amigo pessoal. Um homem ético, exemplar. Não tinha como recusar. Ainda mais chamado para ser líder. Sou o único senador de Goiás nessa legislatura a ser líder no Senado por duas vezes”, afirmou em fala exclusiva à Jovem Pan. Sobre a sua desfiliação do Podemos, Kajuru ressaltou que sai de portas abertas do partido e que o motivo da troca partidária é o acúmulo nas “divergências ideológicas” entre o político e a legenda. “Passei a ter divergências dentro do partido, que é muito bolsonarista. Tive colega do Podemos que, com 15 dias de governo, pediu impeachment do Lula. Nunca pedi impeachment do Bolsonaro, que motivo o Lula tem para sofrer impeachment? Eu passei a ter diferenças ideológicas dentro do Podemos. A vida é essa, segue”, pontuou. Recentemente, o senador havia anunciado que tatuou o rosto do senador Alvaro Dias (Podemos) em suas costas, num vídeo intitulado “homenagem eterna”. Nas redes sociais, o PSB afirmou que a “postura ética” da legenda de esquerda fez com que o político retornasse às “fileiras socialistas”.