Senador Jorge Kajuru cumpre promessa e tatua rosto de Alvaro Dias; veja vídeo

Parlamentar também tatuagens de José Luiz Datena, Adriane Galisteu e Cláudia Leitte

Jefferson Rudy/Agência Senado Senadores Jorge Kajuru e Alvaro Dias no Senado Federal



O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) tatuou nas costas o rosto do senador Alvaro Dias (Podemos). O resultado da homenagem foi divulgado pelo próprio Kajuru nas redes sociais. Em vídeo compartilhado, intitulado de “Kajuru faz uma homenagem eterna”, o político afirma que a tatuagem foi uma promessa feita na tribuna do Senado Federal. “Eu quero fazer aqui a minha homenagem, que eu prometi fazer na tribuna do Senado. Eu tenho palavra. Quero apresentar o meu jeito de agradecer a esse homem público que o Brasil inteiro respeita, admira. Esse homem público que só aprendi com ele a vida inteira e pessoalmente. Viramos amigos, então, Deus me deu esse presente”, diz Kajuru ao mostrar a tatuagem e acrescenta: “A única colorida”. Surpreso com a homenagem, Alvaro Dias disse ter sido “a maior demonstração de amizade que recebeu”. “É uma honra estar nessas costas, são as costas de um homem de bem. Corajoso, ficou [o desenho] mais bonito que eu”, afirmou o senador, aos risos. Jorge Kajuru faz aniversário nesta sexta-feira. No Instagram, Dias parabenizou o senador. “Desejamos muitas felicidades, conquistas e sucesso ao senador Kajuru em sua vida e na sua trajetória na política”, diz a homenagem. Além do colega de partido e do Senado, Jorge Kajuru também tem tatuagens com rostos de José Luiz Datena, Adriane Galisteu e Cláudia Leitte.