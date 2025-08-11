Jovem Pan > Notícias > Política > Eduardo Bolsonaro prevê nova onda de sanções dos EUA ao Brasil por julgamento de Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro prevê nova onda de sanções dos EUA ao Brasil por julgamento de Bolsonaro

Em entrevista ao Financial Times, deputado afirma que pretende levar o tema à Europa para pressionar por medidas contra a corte brasileira no Parlamento Europeu

  • Por Jovem Pan
  • 11/08/2025 14h28
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Bolsonaro Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que os Estados Unidos devem intensificar a pressão contra o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta segunda-feira (11), em entrevista ao Financial Times, que os Estados Unidos devem intensificar a pressão contra o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, impondo novas sanções a ministros que não encerrem o julgamento de seu pai, Jair Bolsonaro, réu acusado de coordenar um golpe de Estado. Eduardo lidera uma campanha de lobby em Washington para que os EUA tomem medidas contra a corte brasileira para evitar uma eventual prisão do ex-presidente.

“Eu sei que Trump tem uma série de possibilidades sobre a mesa, desde sancionar mais autoridades brasileiras, até uma nova onda de revogação de vistos, até questões tarifárias”, disse Eduardo ao FT. Segundo ele, Washington deve ampliar penalidades após o governo americano já ter aplicado sanções ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo processo.

Eduardo Bolsonaro afirma que “Moraes queimou todas as suas opções” e que o presidente dos EUA, Donald Trump, “ainda não. Trump ainda tem a opção de dobrar sua aposta com base na reação de Moraes”. Entre as possíveis retaliações, ele cita a chance de sanções contra a esposa de Moraes, “que é seu braço financeiro”, além de revogação de vistos a aliados do ministro. A ameaça de retaliações já havia sido estendida a aliados de Moraes na semana passada, em publicação feita pela Embaixada dos EUA no Brasil.

Ao FT, o deputado destacou ainda que pretende ainda levar o tema à Europa para pressionar por sanções contra a corte brasileira no Parlamento Europeu. “Eu quero levar as sanções dos EUA à atenção dos parlamentares europeus para que ele possa ser sancionado lá”, afirmou. Apesar das críticas internas, que acusam sua campanha de prejudicar exportações e empregos no Brasil, Eduardo defende que sua atuação visa “salvar a democracia” e admite estar preparado para “as pessoas da esquerda que possam me insultar e criticar”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

